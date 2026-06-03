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Bolu'da kontrolden çıkan tır devrildi

Bolu'da kontrolden çıkan tır devrildi
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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde kontrolden çıkan tır devrildi. Kazada sürücü yara almadan kurtulurken, jandarma ve sağlık ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Bolu'da kontrolden çıkarak devrilen tırın sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, Mudurnu-Akyazı karayolu Çamyurdu köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 DYD 401 plakalı tır, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, devrilen tırın sürücüsünün sağlık durumunu kontrol etti. Kazada sürücünün yaralanmadığı öğrenildi. Ekipler, devrilen tırın kaldırılması için çalışma başlattı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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