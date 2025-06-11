Bolu'da TEM Otoyolu'nda Kontrolden Çıkan Araç Takla Attı

Bolu'da TEM Otoyolu'nda Kontrolden Çıkan Araç Takla Attı
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Bolu'da TEM Otoyolu'nun Cankurtaran mevkiinde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atan otomobilde iki kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

TEM Otoyolu'nun Bolu geçişi Cankurtaran mevkiinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan otomobil takla attı. Kazada iki kişi yaralandı.

Kaza, Gerede ilçesi TEM Otoyolu Cankurtaran mevkiinde İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mesut K. idaresindeki 34 FA 1178 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarpıp orta refüje takla attı. Kazada, araç sürücüsü Mesut K. ile yanında yolcu olarak bulunan Mustafa K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Takla atan araç vinç yardımıyla bulunduğu yerden kurtarıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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