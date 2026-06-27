Bolu'da kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı

Bolu'da D-100 kara yolunda sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki çimenlik alana uçan ve defalarca takla atan otomobilde sıkışan 2 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, D-100 kara yolunun Ankara istikameti Paşaköy Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, V.U. idaresindeki 41 BCN 147 plakalı otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki çimenlik alana uçarak defalarca takla attı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hurdaya dönen araçta sıkışan sürücü V.U. ile yanındaki yolcu, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulundukları yerden kurtarıldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı