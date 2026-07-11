Bolu'da lüks SUV park halindeki tıra çarptı: 1 yaralı

Bolu'da bir SUV otomobilin park halindeki tıra çarpması sonucu meydana gelen kazada, sürücü T.D. yaralandı. Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Kaza, Bolu Yaşamkent Mahallesi Dr. Aykut Barka Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, T.D. yönetimindeki 54 APR 183 plakalı Porsche marka SUV, yol kenarında park halinde bulunan 14 ACK 968 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle SUV aracın sürücüsü T.D. araç içerisinde sıkışarak yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışan sürücüyü kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı sürücü, sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan T.D., ambulansla Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada Porsche marka SUV araçta geniş çaplı maddi hasar meydana gelirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı