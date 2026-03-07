Haberler

Evinin balkonundan soba borusu çıkarttı, vatandaş yangın var zannetti: Ekipler harekete geçti

Güncelleme:
Bolu'da bir vatandaşın soba borusunu balkonundan dışarıya çıkararak duman tahliyesi yapması sonucu sokağı yoğun siyah duman kapladı. Olay yerine gelen itfaiye, sağlık ve polis ekipleri durumu kontrol altına aldı.

Bolu'da bir vatandaşın soba borusunu evinin balkonundan çıkarması sonucu sokağa yayılan yoğun siyah duman ekipleri harekete geçirdi.

Olay, Akpınar Mahallesi Çarıkçıoğlu Sokak'ta gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir vatandaş evinde soba yaktı. Soba borusunu, bacaya bağlamayan ve duman tahliyesini evin balkon duvarından dışarıya veren vatandaş, sokağı ayağa kaldırdı. Evin balkon kısmından çıkan dumanları gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler yaptıkları kontrollerde, evin duvarından dışarıya verilen soba borusundan çıkan duman olduğunu tespit etti. İtfaiye ekipleri evin içerisinde yaptıkları incelemelerin ardından, gerekli uyarıları yaparak olay yerinden ayrıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

