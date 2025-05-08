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Bolu'da Sinyal Vermeyen Sürücülere 21 Bin TL Ceza

Bolu'da Sinyal Vermeyen Sürücülere 21 Bin TL Ceza
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Bolu'da yapılan ihbarlı denetimde, sinyal vermeden dönüş yapan 22 araca toplamda 21 bin 846 TL para cezası kesildi. Trafik ekipleri, kural ihlali yapan sürücüleri anında tespit etti.

Bolu'da sinyal vermeyen sürücülere ceza yağdı

BOLU - Bolu'da trafik ekipleri tarafından yapılan ihbarlı denetimde sinyal vermeden dönüş yapan 22 araca 21 bin 846 TL para cezası kesildi.

Bolu'da gün içerisinde en yoğun kullanılan kavşaklardan biri olan Anıtpark Kavşağı'nda Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ihbarlı trafik denetimi yaptı. Ekipler tarafından yapılan denetimde, sinyal vermeden dönüş yapan araçlar tek tek tespit edildi. Telsizden araç plakalarının söylenmesiyle kural ihlali yapan araçlar 100 metre ileride trafik ekipleri tarafından durduruldu. Yapılan denetimlerde toplam 22 araca, sinyal vermeme kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 21 bin 846 TL para cezası kesildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES ÖZKAN - 3.Sayfa
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