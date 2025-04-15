Kurultay soruşturmasında İmamoğlu dahil 86 kişinin ifadesi alınıyor

Soruşturmada yeni gelişme! İmamoğlu dahil 86 kişinin ifadesi alınıyor
Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül'ün kapısını polislere açan isim dikkat çekti

Başkan Yardımcısı Gül'ün kapısını polislere açan isim bakın kim çıktı
Naaşı 3 yıl sonra bulunan şehidin son isteği yerine getirildi

Naaşı 3 yıl sonra bulunan şehidin son isteği yerine getirildi
Emsal karar! Avukat hatayı buldu, radar cezası iptal edildi

Emsal karar! Avukat hatayı buldu, radar cezası iptal edildi

Bolu'da Sigara Kaçakçılığı Operasyonu: Çok Sayıda Malzeme Ele Geçirildi

Bolu'da Sigara Kaçakçılığı Operasyonu: Çok Sayıda Malzeme Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sigara kaçakçılığına yönelik düzenlediği operasyonda 19 bin 200 adet boş makaron, 25,5 kilogram tütün ve 1 adet sigara sarma makinesi gibi çok sayıda kaçak malzeme ele geçirdi. Operasyon sonucunda bir şüpheli gözaltına alındı.

Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarafından sigara kaçakçılığına yönelik düzenlediği operasyonda çok sayıda kaçak malzeme ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler kaçakçılığa yönelik çalışma yürüttü. Ekipler tarafından belirlenen adrese yapılan baskında, 1 adet sigara sarma makinası, 1 tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 19 bin 200 adet boş makaron, 25,5 kilogram tütün, 105 kurusıkı tabanca mermisi, 7 adet 9 mm fişek ve 5 bin 250 adet dolu makaron bulundu.

Operasyon kapsamında A.Ç. isimli şüpheli gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - BOLU

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.