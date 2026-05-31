Bolu'da seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Bolu'nun Göynük ilçesinde seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle alev alan otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Olay, gece saatlerinde Göynük ilçesine bağlı Meyitler Geçidi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bayramın son günü Sakarya'dan Ankara istikametine seyreden 06 NY 540 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle alev almaya başladı. Durumu fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek içerisindeki yolcularla birlikte araçtan indi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
