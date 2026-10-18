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Bolu'da sağanakta su basan 6 daireye AFAD, itfaiye ve polis müdahale etti

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Bolu'da sağanakta su basan 6 daireye AFAD, itfaiye ve polis müdahale etti
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Bolu'da sağanak nedeniyle Köroğlu Sitesi E Blok'un zemin katındaki 6 daireyi su bastı. Evlerindeki suyu kovalarla tahliye etmeye çalışan vatandaşlara AFAD, itfaiye ve polis ekipleri yardım etti; ekipler suyun tahliyesi için çalışma başlattı.

Bolu'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle bir sitenin zemin katındaki 6 daireyi su bastı. Evlerine dolan suyu kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalışan vatandaşların yardımına AFAD, itfaiye ve polis ekipleri koştu.

Bolu'da sabah saatlerinde başlayan ve gece saatlerinde etkisini artıran sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Karaçayır Mahallesi Ali Rıza Tekemen Caddesi'nde yollar göle dönerken Köroğlu Sitesi'nin 6 katlı E Blok'unun zemin katındaki 6 daireyi su bastı. Evlerine su dolan vatandaşlar, kendi imkanlarıyla kovalar kullanarak suyu tahliye etmeye çalıştı. Çabaları yetersiz kalınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, dairelerde biriken suyun tahliyesi için çalışma başlattı.

"Suyun yüksekliği 30 santimetreye kadar çıktı"

Su basan dairelerden birinde yaşayan Kayahan Çatak, yaşadıklarını anlattı. Saat 19.00 sıralarında yağmurun etkili olduğunu belirten Çatak, "Camın önünde su birikintisi vardı. Sızıntı olduğunu fark ettik. Eşyalarımız ıslanmaya başladı. Kendi imkanlarımızla suyu tahliye etmeye çalıştık ama su 30 santimetreye kadar yükseldi. Tahliye edemeyince 112'yi aradık. Ekipler geldi, şu an suyu boşaltmaya başladık. Dışarıda su yarım metre, evin içerisinde ise 30 santimetre. Aynı zamanda rögarlar da taşıyor" dedi. Bölgede ekiplerin su tahliye çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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