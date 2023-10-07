Bolu'da piknik alanında bulunan poşetin içinden köpek çıktı

Bolu'da Gölköy piknik alanında koli bantlarıyla bağlanmış halde bulunan poşet paniğe neden oldu. Kuşburnu toplamak için ormanda dolaşan vatandaşın çocuk cesedi zannettiği poşetten köpek çıktı.

Bolu'da Gölköy piknik alanında koli bantlarıyla bağlanmış halde bulunan poşet paniğe neden oldu. Kuşburnu toplamak için ormanda dolaşan vatandaşın çocuk cesedi zannettiği poşetten köpek çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Bolu'da hafta sonu özellikle vatandaşların piknik yapmak için tercih ettikleri köy mesire alanında bir vatandaş bantlanmış halde içi dolu bir poşet buldu. Ormandan kuşburnu toplayan vatandaş, bulduğu bir sopayla poşete dokunarak poşette yumuşak bir madde olduğunu fark etti.

Çocuk cesedi sandı

Ceset olabileceğini düşünen vatandaş durumu önce oğluna söyledi. Babasının durumu bildirmesi üzerine arkadaşıyla birlikte olay yerine giden vatandaş, poşet içerisindeki cisme dokunmayarak olayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Poşetin içerisinden köpek leşi çıktı

Vatandaşların korkulu gözlerle izlediği poşeti Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri açtı. Koli bandıyla paketlenmiş halde bulunan poşetin içinden köpek leşi çıktı. Köpeğin cesedini otopsi için Bolu Belediyesi ekipleri aldı.

"Arkadaşımın babası bize söyledi"

Kuşburnu toplayan vatandaşın oğluyla birlikte olay yerine gelen Mutlu Hekimoğlu, "Arkadaşımın babası bize söyledi. 'Poşete sarılmış bir ceset var' dedi. Biz de olay yerine geldik. Durumu polis ekiplerine haber verdik. Polis ekipleri poşeti açtıklarında içerisinde köpek cesedi çıktı. Poşetin dışından az görünüyordu. Polis ekipleri poşeti açtı ve köpek olduğu ortaya çıktı" diye konuştu. - BOLU