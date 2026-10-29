Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Bolu'da park halindeki tırda çıkan yangın bitişiğindeki tıra sıçradı, 2 tır hasarlı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bolu'da park halindeki tırda çıkan yangın bitişiğindeki tıra sıçradı, 2 tır hasarlı Haber Videosunu İzle
Bolu'da park halindeki tırda çıkan yangın bitişiğindeki tıra sıçradı, 2 tır hasarlı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolu Dağkent Mahallesi'nde park halindeki bir tırın kupa kısmında çıkan yangın, kısa sürede bitişiğindeki tıra sıçradı. İtfaiye alevleri kontrol altına alırken 2 tırda maddi hasar oluştu ve yakındaki bir tıra sıçrama önlendi; çıkış nedeni için inceleme başlatıldı.

Bolu'da park halindeki bir tırda çıkan yangın, kısa sürede bitişiğindeki tıra sıçradı. Alevlere teslim olan 2 tırda maddi hasar meydana geldi.

Yangın, Dağkent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halinde bulunan 14 ADZ 107 plakalı tırın kupa kısmı henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen alevler, bitişiğinde park halinde bulunan 34 ETZ 321 plakalı tıra sıçradı. Tırların alev alev yandığını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, alevlerin yakınında park halinde bulunan 14 GK 404 plakalı tıra sıçraması önlendi. Yangında 2 tırda maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Mansur Yavaş da mı AK Parti'ye geçiyor? İddiaları yeniden gündeme getiren detay

"Mansur Yavaş AK Parti'ye geçiyor" iddialarını alevlendiren detay
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uyarı bu kez bakanlıktan geldi! İstanbul dahil 29 il için korkutan uyarı

Bu kez bakanlık devreye girdi! İstanbul dahil 29 il için kritik uyarı
Dışişleri’nden İspanya’daki tren kazası için başsağlığı mesajı

Dışişleri’nden İspanya’daki tren faciası için başsağlığı mesajı
Mersin'in Mut ilçesinde kuşların peşinden giden tilki minarede görüntülendi

Ne köpek ne de kedi! Minaredeki hayvanı görenler bir daha baktı
Çağatay Ulusoy'un kardeşini görenler şaşkın! İkizi sananlar var

Ünlü oyuncunun kardeşi ortaya çıktı! Görenler ikizi sanıyor
Babasını tanımayan yok! Tatil pozları olay oldu

Babasını tanımayan yok! Bu pozları olay oldu
Cezaevi firarisi böyle yakalandı! Kaçıp zeytin işçisi olmuş

Firari hükümlü böyle yakalandı! Kaçtıktan sonra bakın ne iş yapmış
Spora başladı 6 ayda bambaşka birine dönüştü

Spora başladı, 6 ay sonraki halini görenler tanıyamadı!