Bolu'da park halindeki tırda çıkan yangın bitişiğindeki tıra sıçradı, 2 tır hasarlı

Bolu'da park halindeki bir tırda çıkan yangın, kısa sürede bitişiğindeki tıra sıçradı. Alevlere teslim olan 2 tırda maddi hasar meydana geldi.

Yangın, Dağkent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halinde bulunan 14 ADZ 107 plakalı tırın kupa kısmı henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen alevler, bitişiğinde park halinde bulunan 34 ETZ 321 plakalı tıra sıçradı. Tırların alev alev yandığını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, alevlerin yakınında park halinde bulunan 14 GK 404 plakalı tıra sıçraması önlendi. Yangında 2 tırda maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı