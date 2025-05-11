Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Putin ile perşembe günü Türkiye'de görüşeceğim

Zelenskiy'den Putin'in Türkiye'de müzakere çağrısına yanıt
Müsavat Dervişoğlu kutsal mekana makam aracıyla girdi

İYİ Parti liderinden kutsal mekanda tepki çeken hareket
Donald Trump: Ukrayna, Putin'in Türkiye'de müzakere yapılması talebini derhal kabul etmeli

Trump'tan ateşkes için Ukrayna'ya çağrı: Derhal kabul etmeli
Beşiktaş'ta Serdal Adalı yeniden başkan seçildi

Beşiktaş'ın yeni başkanı belli oldu

Bolu'da Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı: 6 Yaralı

Bolu'da Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı: 6 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı. Olayla ilgili incelemelere başlandı.

Bolu'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

Kaza, Yukarısoku Mahallesi Yedigöller Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Semih S. (19) idaresindeki 14 ADB 056 plakalı motosiklet, yan yola girmek isterken Nejat A. yönetimindeki 18 AAY 682 plakalı otomobille yolun kesişim noktasında çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklette bulunan Semih S., Mertcan E. ile otomobildeki sürücü Nejat E., Deniz G., Filiz G., Gökçe G. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralılar İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.

Motosiklet sürücüsü Semih S. ve Mertcan E.'nin durumlarının ağır olduğu olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ekonomi Koordinasyon Kurulu: Enflasyonla mücadele devam edecek

Ekonomi Kurulu toplandı! Dikkat çeken enflasyon mesajı
Canlı anlatım! Beşiktaş-Adana Demirspor maçında üst üste goller

Mücadelede goller peş peşe! Tempo inanılmaz
Hesabına gelen para yüzünden askere gidemeyecek

Hesabına gelen para yüzünden askere gidemeyecek
Antalya'da vatandaşı darbeden 2 polis görevden uzaklaştırıldı

Tepki çeken görüntülerin ardından iki polis için harekete geçildi
Eş adaylarını bulmak için 1,5 kilometre yürüdüler

Eş adaylarını bulmak için yola koyuldular! Sokak boyu volta attılar
Bu ehliyetlerin tamamı iptal edilecek! Cuma günü Meclis'e geliyor

Bu ehliyetlerin tamamı iptal edilecek! Cuma günü Meclis'te
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.