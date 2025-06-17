Bolu'da Otomobil ile Elektrikli Motosiklet Çarpıştı: Sürücü Yaralandı

Bolu'da otomobil ile elektrikli motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Sağlık Mahallesi Cengaver Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 14 AAV 716 plakalı otomobil ile 14 ACT 452 plakalı elektrikli motosiklet sokak üzerinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletten savrulan sürücü yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU