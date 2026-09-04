Haberler

Bolu'da Yol Kenarındaki Otluk Alanda Yangın

Bolu'da Yol Kenarındaki Otluk Alanda Yangın
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolu'nun Seyit Mahallesi Aydınlık Sokak'ta yol kenarındaki otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, bölgede soğutma çalışması yapıldı ve inceleme başlatıldı.

Bolu'da yol kenarındaki otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Seyit Mahallesi Aydınlık Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yol kenarında bulunan otlar henüz belirlenemeyen bir nedenle tutuştu. Alevler, kısa sürede çevredeki otluk alana yayıldı. Çevredekilerin alevleri ve dumanı fark ederek ihbarda bulunması üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangının çevredeki alanlara sıçramaması için müdahalede bulundu. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışması yapıldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Piyasaların beklediği veri açıklandı, altın çakıldı

Piyasaların beklediği veri açıklandı, altın çok sert çakıldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Burası bir otel odası! Talep edilen ücret ise akıllara ziyan

Burası bir otel odası! Talep edilen ücret ise akıllara ziyan
Pimi çekip bombayı patlatamadılar! Galatasaray'da 2. Osimhen fırsatı son anda kaçtı

Galatasaray'da 2. Osimhen fırsatı son anda kaçtı
Leroy Sane'den Galatasaray'ı kızdıracak hamle

Ne yapıyorsun Sane? Aman taraftarlar görmesin
İstanbul'da kira derdine devlet eli! Murat Kurum tarih verdi

Fahiş kiralara devlet el atıyor! Binlerce sosyal konut hazır
Polisle çatışan DEAŞ'lı terörist, İstanbul'u kana bulayıp otobüsle kaçacaktı! Şehirlerarası bilet almış

İstanbul'u kana bulayıp otobüsle kaçacaktı!
Bir tomar değil, metrelerce para! 300 doların karşılığı görenleri şaşkına çevirdi

Bir tomar değil, metrelerce para! Bir kaç doların karşılığı şaşırttı
Henüz temas kurulmamış kabile, havadan böyle görüntülendi

Henüz hiçbir şeyden haberleri yok! İlk kez görüntülendiler