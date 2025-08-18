Bolu'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Bolu'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Güncelleme:
Bolu'nun Bakırlı köyünde ormanlık alanda çıkan yangın, Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Bolu'nun Bakırlı köyünde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, Bakırlı köyü Bayramiçler Mahallesi'nde ormanlık alanında çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangına kısa sürede Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu yangın büyümeden kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
