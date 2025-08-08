Bolu'da Orman Yangını: Havadan ve Karadan Mücadele Devam Ediyor

Güncelleme:
Bolu'nun Göynük ilçesinde Tekirler köyü yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor. Yangın söndürme çalışmaları sürüyor.

Bolu'nun Göynük ilçesinde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Göynük ilçesi Tekirler köyü yakınlarındaki ormanda saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler, helikopter ile çok sayıda personel sevk edildi. Yangın bölgesine giden ekipler, havadan ve karadan müdahaleye başladı. Köyde yaşayan vatandaşlar da yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor. Ekiplerin müdahalesi sürüyor. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
