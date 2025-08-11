Bolu'da Orman Yangını: Ekipler Müdahale Ediyor

Bolu'da Orman Yangını: Ekipler Müdahale Ediyor
Güncelleme:
Bolu'nun Mudurnu ilçesindeki Göncek köyü yakınında çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Göncek köyü Camiyanı Mahallesi'nde ormana yakın arazide çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle arazide yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, itfaiye, jandarma ve AFAD sevk edildi. Havadan 3 yangın söndürme helikopteri ile müdahale edilirken, karadan çok sayıda arazöz ve orman işçisi yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Yangını söndürme çalışmaları sürüyor. - BOLU

