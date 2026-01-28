Haberler

Yüklü araçlar tek tek kontrol edildi

Yüklü araçlar tek tek kontrol edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolu Orman İşletme Müdürlüğü, orman emvali taşıyan araçlar üzerinde denetimlerini artırarak kaçak kesim ve nakliyatın önüne geçmeyi hedefliyor. Denetimlerde, araçların belgeleri ve yükleri titizlikle inceleniyor.

Bolu'da Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, kaçak kesim ve nakliyatın önüne geçmek amacıyla orman emvali taşıyan araçlara yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Ekipler, durdurdukları araçların sevk belgelerini ve yüklerini didik didik inceledi.

Bolu Orman İşletme Müdürlüğü, ormanların kanun dışı müdahalelerden korunması ve yasa dışı ticarete engel olunması amacıyla kent genelindeki denetimlerine devam ediyor. Bu kapsamda ekipler, orman yolları ve ana güzergahlar üzerinde oluşturdukları kontrol noktalarında 'emval' (orman ürünü) nakliyatı yapan araçları denetledi. Farklı tarih ve noktalarda gerçekleştirilen uygulamalarda, tomruk ve orman ürünü yüklü kamyonlar durduruldu. Orman muhafaza memurları tarafından araç sürücülerinin sevk pusulası, nakliye tezkeresi ve taşıma belgeleri kontrol edildi. Denetimlerde, araç kasasındaki emvalin niteliği ile ibraz edilen belgelerin uyumlu olup olmadığına dair detaylı inceleme yapıldı.

Yetkililer, orman varlığının korunması amacıyla benzer önleme ve arama uygulamalarının yıl boyunca aralıksız sürdürüleceğini bildirdi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
14 suçlu 5 ülkede yakalandı! Aralarında Çirkinler suç örgütü yöneticisi de var

Tuhaf bir isimle hayatımıza giren çetenin lideri yakalandı
Uyuşturucu partilerinin barmeni itirafçı oldu! 20 ünlünün ismini savcılığa verdi

Seks partilerinin barmeni itirafçı oldu! 20 ünlünün ismini verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

DEM Parti'nin saç örme akımına katılan hemşire görevinden uzaklaştırıldı

DEM Parti'nin saç örme akımına katılan hemşireye bir darbe daha
Fener'in yıldızı Galatasaray'ın paylaşımını beğendi, ortalık karıştı

Galatasaray'ın paylaşımını beğendi, ortalık karıştı
'6 katlıyı yiyemeyen 8 katlıyı yiyemez' kuralı getiren hamburgerciye inceleme başlatıldı

Tuhaf kuralları ile gündeme gelen hamburgerci için harekete geçildi
2026'da akılalmaz olay! 16 yaşındaki Muhammet 'töre' kurbanı oldu

16 yaşındaki Muhammet "töre" kurbanı oldu
DEM Parti'nin saç örme akımına katılan hemşire görevinden uzaklaştırıldı

DEM Parti'nin saç örme akımına katılan hemşireye bir darbe daha
OnlyFans yıldızı Sophie Rain'in geliri 100 milyon doları aştı

Benim diyen sanayici onun kadar para kazanmıyor
Tarkan'ın hayranıyla 'Bana teyze de' diyaloğu gülümsetti! Son hareketi olaya damga vurdu

Tarkan'ın hayranıyla ilginç diyaloğu! Son hareketi olaya damga vurdu