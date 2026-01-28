Yüklü araçlar tek tek kontrol edildi

Bolu'da Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, kaçak kesim ve nakliyatın önüne geçmek amacıyla orman emvali taşıyan araçlara yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Ekipler, durdurdukları araçların sevk belgelerini ve yüklerini didik didik inceledi.

Bolu Orman İşletme Müdürlüğü, ormanların kanun dışı müdahalelerden korunması ve yasa dışı ticarete engel olunması amacıyla kent genelindeki denetimlerine devam ediyor. Bu kapsamda ekipler, orman yolları ve ana güzergahlar üzerinde oluşturdukları kontrol noktalarında 'emval' (orman ürünü) nakliyatı yapan araçları denetledi. Farklı tarih ve noktalarda gerçekleştirilen uygulamalarda, tomruk ve orman ürünü yüklü kamyonlar durduruldu. Orman muhafaza memurları tarafından araç sürücülerinin sevk pusulası, nakliye tezkeresi ve taşıma belgeleri kontrol edildi. Denetimlerde, araç kasasındaki emvalin niteliği ile ibraz edilen belgelerin uyumlu olup olmadığına dair detaylı inceleme yapıldı.

Yetkililer, orman varlığının korunması amacıyla benzer önleme ve arama uygulamalarının yıl boyunca aralıksız sürdürüleceğini bildirdi. - BOLU