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Bolu'da Odunlukta Yangın Çıktı, Büyümeden Söndürüldü

Bolu'da Odunlukta Yangın Çıktı, Büyümeden Söndürüldü
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Mudurnu ilçesinde ev ve ahırın bitişiğindeki odunlukta çıkan yangın, ev sahibinin erken müdahalesi ve itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında odunlukta küçük çaplı hasar meydana geldi.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde ev ve ahırın bitişiğindeki odunlukta çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Yangın, Mudurnu ilçesine bağlı Güveytepe köyünde Kamil Şahin'e ait evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ahır ve evin bitişiğindeki odunlukta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede yayılırken, yangını gören ev sahibi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek, alevlere müdahale etti. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Yangın nedeniyle odunlukta küçük çaplı hasar meydana geldi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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