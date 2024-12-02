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Bolu'da Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

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Bolu'da Tabaklar Mahallesi'nde meydana gelen kazada, otomobil ile motosiklet çarpıştı. Motosiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

BOLU - Bolu'da Tabaklar Mahallesi'nde otomobille motosikletin çarpışması sonucunda meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Tabaklar Mahallesi'nde Ali Rıza Tekemen Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyreden M.M. idaresindeki 14 ABP 207 plakalı otomobil, Hattat Emin Barın Caddesi'ne dönmek istedi. Otomobilin döndüğü esnada Hattat Emin Barın Caddesi üzerinden gelen 17 yaşındaki A.E.A. yönetimindeki 14 ACT 503 plakalı motosiklet iki caddenin kesişim noktasında çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralı motosiklet sürücüsünün ilk müdahalesi yapıldı. Ambulansta ilk müdahalesi yapılan sürücü İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bolu'da Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES ÖZKAN - 3.Sayfa
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