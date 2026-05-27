Bolu'da 62 acemi kasap hastanelik oldu

Bolu'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesimi sırasında acemilik ve dikkatsizlik nedeniyle 62 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelerde tedavi altına alındı.

Bolu'da Kurban Bayramı'nın ilk günü kurban kesim alanlarında acemilik ve dikkatsizlik nedeniyle yaralanmalar yaşandı. Kesim sırasında yaşanan kazalardan dolayı gün boyunca acil servislerde yoğunluk oluştu. Kent merkezindeki ve ilçelerdeki hastanelere müracaat eden 62 yaralı, sağlık personelleri tarafından tedaviye alındı. Yaralanmaların geneli kurban kesimi esnasında el ve kola gelen bıçak kesikleri şeklinde olurken, bazı vatandaşlar da kurbanlık hayvanların ani tepkileri sonucu yaralandı. Yaralıların büyük bölümü ayakta yapılan müdahalenin ardından taburcu edildi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
