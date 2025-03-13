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Bolu'da Kumar Operasyonu: 4 Kişi Suçüstü Yakalandı

Bolu'da Kumar Operasyonu: 4 Kişi Suçüstü Yakalandı
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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde iftar sonrası kahvehanelerde yapılan denetimlerde kumar oynayan 4 kişi suçüstü yakalandı. Mekan sahibine de kumar oynatmaktan işlem yapıldı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde iftar sonrasında kahvehanelerde denetim yapan polis ekipleri, bir dükkanda kumar oynayanları suçüstü yaptı. 4 kişiye kumar oynamaktan mekan sahibine ise kumar oynatmaktan işlem yapıldı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde iftar sonrasında kahvehanelerden gelen ihbarların çoğalması üzerine polis ekipleri harekete geçti. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri 9 kahvehanede denetim yaptı. Yapılan denetimlerde 130 vatandaşın kimlik sorgusu yapıldı. 1 mekanda ise kumar oynayanlar suçüstü yapıldı. Polis ekipleri tarafından mekan sahibine kumar oynatmak suçundan, 4 kişiye ise kumar oynamak suçundan işlem yapıldı. Kumardan elde edilen bir miktar paraya da el konuldu. Ekipler tarafından 2 kahvehaneye de 'Kapalı alanda tütün tüketilmesine izin vermek' suçundan işlem yapıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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