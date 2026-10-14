Bolu'da kozmetik iş yerinde kablolardan duman yükseldi, itfaiye olası yangını önledi

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Bolu'da kozmetik ürünleri satan bir iş yerinin kasa bölümündeki kablolardan dumanlar yükseldi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, muhtemel yangına müdahale ederek tehlikeyi büyümeden kontrol altına aldı.

Olay, Tabaklar Mahallesi İzzet Baysal Caddesi'nde bulunan kozmetik ürünleri satan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerinin kasa bölümündeki kablolardan elektrik kaynaklı dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden çalışanların ihbarı üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle dumanlara neden olan durum kontrol altına alınırken, muhtemel bir yangının büyümesi önlendi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı