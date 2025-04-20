Fenerbahçe, Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı

Fenerbahçe'ye şampiyonluk yarışında büyük şok
Puan kaybı sonrası Fenerbahçe karıştı! Taraftarlar, DJ kabinine bile saldırdı

Puan kaybı sonrası taraftarlar çıldırdı! DJ kabinine bile saldırdılar
Jose Mourinho, muhabirle tartıştı! İlk soruyu duyunca küplere bindi

Maç biter bitmez muhabirle tartıştı
Trump yönetimi, Afrika kıtasından tamamen çekilmeye hazırlanıyor

Trump'ın çılgın planı ortaya çıktı! ABD bir kıtadan tamamen çekiliyor

Bolu'da Kontrolden Çıkan Otomobil Beton Duvara Çarptı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu-Mudurnu kara yolunda seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki beton duvara çarparak hurdaya döndü. Sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Bolu'da kontrolden çıkan bir otomobil, yol kenarındaki beton duvara çarptı. Sürücünün araçta sıkışarak yaralandığı kaza anları ise çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Bolu- Mudurnu kara yolu Doğancık köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezine seyreden Sadık H. idaresindeki 06 EU 1235 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil yol kenarında bulunan beton duvara çarptı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada sürücü Sadık H., araç içerisinde sıkışarak yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sadık H., itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılarak, ambulansla Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle aksayan trafik polis ekipleri tarafından kontrollü şekilde sağlanırken, hurdaya dönen otomobil ise çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Öte yandan, kazanın yaşandığı an, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.