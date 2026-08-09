Haberler

Bolu'da kırmızı ışıkta kaza: Otomobil ile kamyon çarpıştı

Bolu'da kırmızı ışıkta kaza: Otomobil ile kamyon çarpıştı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolu'da D-100 kara yolunda, kırmızı ışıkta dönüş yapmak isteyen otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu maddi hasar oluştu. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, polis ekipleri yolda güvenlik önlemi aldı ve trafik bir süre kontrollü sağlandı.

Bolu'da D-100 kara yolunda kırmızı ışıkta dönüş yapmak isteyen otomobilin kamyonla çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında şans eseri yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kaza, D-100 kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde seyir halinde olan İbrahim T. idaresindeki 14 AAZ 566 plakalı araç, iddiaya göre kırmızı ışık yandığı esnada dönüş yapmak istedi. Bu sırada karşı yönden, İstanbul istikametinde seyreden Selami Y. yönetimindeki 14 LA 926 plakalı kamyon ile otomobil ışıklı kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan sürücüler kazayı yara almadan atlattı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafından yolda gerekli güvenlik önlemleri alındı. Kaza nedeniyle güzergahta bir süre kontrollü sağlanan trafik, araçların yoldan kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Şarkıcı Cansever hayatını kaybetti

Şarkıcı Cansever hayatını kaybetti
Bakan Fidan açıkladı! Türkiye'nin de imzaladığı Mekke Anlaşması'nda 'NATO' detayı

Bakan Fidan açıkladı! Tarihi anlaşmada çok konuşulacak "NATO" detayı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AK Partili Türkeş'ten MHP'li Bülbül'e sert tepki: Saldırgan tavrı dehşet verici

İYİ Partili Türkeş'e AK Partili ağabeyinden destek
Salah'a büyük ayıp! Eğer doğruysa dünyaya rezil olduk

Salah'a büyük ayıp! Eğer doğruysa dünyaya rezil olduk
Uyandığında yatağında yarı çıplak bir yabancı buldu

Uyandığında hayatının şokunu yaşadı: Yanındaki adam kocası değildi!
Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi! 7 saatlik yol 1 saat 45 dakikaya düşüyor

Bakan Uraloğlu'undan müjde! 7 saatlik yol 1 saat 45 dakikaya düşüyor
Sanchez dediğini yaptı: İspanya’nın İtalya’ya misillemesi başladı

Sanchez dediğini yaptı: İki ülke arasında ipler tamamen koptu

Vapurda skandal görüntü! Şort giyen genç kıza bastonla vurdu

İstanbul'da infial yaratan görüntü
Fenerbahçe Ederson için kararını verdi

Fenerbahçe'den bomba Ederson kararı!