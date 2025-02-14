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Bolu'da Kiracıya Silahlı Saldırı Anları Ortaya Çıktı

Bolu'da Kiracıya Silahlı Saldırı Anları Ortaya Çıktı
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Bolu'da bir ay önce yaşanan silahlı saldırının görüntüleri yayınlandı. Ev sahibi N.G. ve oğlu E.G.'nin kiracıları M.Ş.'yi yaraladığı anlar cep telefonu ve güvenlik kameralarına yansıdı.

Bolu'da bir ay önce ev sahibinin kiracısını silahla yaraladığı olayın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüde, ev sahibinin belinden çıkardığı silahla kiracısına ateş ettiği anlar yer aldı.

Olay, 16 Ocak'ta Çıkınlar Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi'nde meydana geldi. Ev sahibi N.G. ile oğlu E.G. ve kiracıları M.Ş. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle E.G. ile M.Ş. kavga etmeye başladı. Ev sahibi N.G.'nin yanında bulunan silahı çıkarmasıyla kiracı evden uzaklaşmaya çalıştı. M.Ş.'nin peşinden koşan N.G. defalarca ateş etti. M.Ş., silahtan çıkan kurşunların bacağına isabet etmesi sonucunda yaralandı. M.Ş., ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, N.G. ile oğlu E.G. de gözaltına alındı.

Bu anların cep telefonu ve güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, ev sahibi N.G. ve oğlu E.G.'nin kiracı M.Ş. ile tartıştığı, ardından yol kenarında kovalamaca şeklinde devam eden kavgada, N.G.'nin belinden çıkarttığı silahla kiracıya defalarca ateş ettiği anlar yer aldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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