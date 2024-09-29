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Bolu'da Kimsenin Yaşamadığı Ahşap Evde Yangın Çıktı

Bolu'da Kimsenin Yaşamadığı Ahşap Evde Yangın Çıktı
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Bolu'nun Karaçayır Mahallesi'nde, kimsenin yaşamadığı iki katlı ahşap evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Bolu'da iki katlı ahşap evde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, kimsenin yaşamadığı evi küle çevirdi.

Yangın, Karaçayır Mahallesi Yılmaz Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimsenin yaşamadığı iki katlı ahşap evde sabahın erken saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın kısa süre içerisinde büyüdü. Yangını fark eden mahalle halkı durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından alev alev yanan ahşap ev, uzun uğraşlar sonucunda söndürüldü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Karaçayır Mahallesi Yerel Haberler Güvenlik İtfaiye 3-sayfa Yaşam bolu

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