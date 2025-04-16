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Bolu'da Kaybolan Kadın Ormanda Bulundu

Bolu'da Kaybolan Kadın Ormanda Bulundu
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Bolu'nun Seben ilçesinde kaybolan 60 yaşındaki Nilgün Ö., evinin 5 kilometre uzaklığındaki ormanlık alanda sağ olarak bulundu. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Bolu'nun Seben ilçesinde sabah saatlerinde kaybolan bir kadın, evinin yaklaşık 5 kilometre uzağındaki ormanlık alanda sağ olarak bulundu. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan kadın hastaneye kaldırıldı.

Olay, Seben ilçesine bağlı Gerenözü köyü yaylasında meydana geldi. Sabah saatlerinde eşiyle yaşadığı yayladan kaybolan Nilgün Ö.'den (60) haber alamayan eşi Cevdet Ö., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma, itfaiye ve Bolu Arama Kurtarma Ekibi (BAKE) sevk edildi.

Ekiplerin ormanlık alanda yürüttüğü arama çalışmaları sonucunda, Nilgün Ö. evine yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta, bitkin halde bulundu. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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