Kartalkaya yolunda 2 cip kafa kafaya çarpıştı

Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi yolunda kar yağışı ve buzlanma nedeniyle meydana gelen trafik kazasında, iki cip kafa kafaya çarpıştı. Neyse ki kazada yaralanan olmadı, araçlarda maddi hasar oluştu.

Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi yolunda, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda iki cip kafa kafaya çarpıştı. Yaralananın olmadığı kazada araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Kartalkaya yolu Sarıalan Yaylası mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kayak merkezi istikametinde seyir halinde bir cip, virajlı yolda kar ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıktı. Kayganlaşan yolda savrulan cip, karşı yönden gelen başka bir ciple kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar meydana gelirken, kazada şans eseri yaralanan olmadı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle Kartalkaya yolunda ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Kaza yapan araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
