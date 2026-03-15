Kavşakta otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Bolu'da iki aracın kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Sümer Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Caddesi üzerinde seyir halinde olan Onur Can M. idaresindeki 67 AFM 193 plakalı motosiklet ile Necip Fazıl Kısakürek Caddesi'nden gelen Yekta T. yönetimindeki 14 EN 043 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Onur Can M. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı sürücü, Köroğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Otomobil sürücüsü Yekta T. ise ifade işlemleri için Bahçelievler Karakoluna gönderildi.

"Burası kör nokta"

Kaza anına tanık olan Berat Çamurcu, kavşağın kör nokta olduğunu belirterek, "Burası kör nokta, burada genelde kaza oluyor. Araba motorcuyu göremedi. Motorcu arabanın sol tarafına çarptı" dedi.

Polis ekiplerinin kazayla ilgili incelemesi sürüyor. - BOLU

