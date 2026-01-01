Haberler

TEM ve D-100'ün Bolu geçişi ağır taşıt trafiğine kapatıldı

Güncelleme:
Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle Bolu geçişindeki TEM Otoyolu ve D-100 kara yolunun ağır tonajlı araçlar ile kış lastiği bulunmayan araçlara kapatıldığı bildirildi. Görüş mesafesinin düşmesi ve kar birikintileri trafik güvenliğini tehdit etti.

Bolu'da etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle TEM Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu geçişi ağır tonajlı araçlar ile kış lastiği bulunmayan araçların geçişine kapatıldı.

Türkiye'nin en önemli geçiş noktalarından biri olan Bolu güzergahında görüş mesafesinin düşmesi ve zeminde oluşan kar birikintileri nedeniyle trafik güvenliği tehlikeye girdi. D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu'nun Bolu geçişi ağır tonajlı araçlar ile kış lastiği bulunmayan araçların geçişine kapatıldı. Düzce Kaynaşlı - Bolu Gerede Cankurtaran güzergahında geçici olarak ağır araç geçişine çift istikametten de izin verilmeyecek. - BOLU

