Bolu'da Kamyonet ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 3 Yaralı

Bolu'da Kamyonet ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 3 Yaralı
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Bolu İhsaniye Mahallesi'nde gerçekleşen kafa kafaya çarpışmada 3 kişi yaralandı. Kamyonet ve hafif ticari araçta meydana gelen kazada yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Bolu'da kamyonet ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

BOLU - Bolu'da hafif ticari araç ile kamyonetin kafa kafaya çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, İhsaniye Mahallesi İsmet Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Ö. idaresindeki 81 EM 142 plakalı kamyonet ile Yaşar I. yönetimindeki 07 LCC 33 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonet sürücüsü Hasan Ö. ve yanında bulunan bir kişi araç içinde sıkışarak yaralandı. Ayrıca hafif ticari araçta bulunan yolcu konumundaki vatandaş yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kamyonettekiler sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Toplam 3 kişinin yaralandığı kazada, yaralı vatandaşlar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol kısa süreliğine trafiğe kapandı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES ÖZKAN - 3.Sayfa
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