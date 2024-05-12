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Bolu'da kamyonet dükkanlara çarptı

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Bolu'da D-100 karayolundan ara sokağa girmek isteyen kamyonet, virajı alamayınca dükkanlara çarparak durabildi. Kazada yaralanan olmazken, kamyonet ve dükkanlarda hasar meydana geldi.

Bolu'da D-100 karayolundan ara sokağa girmek isteyen kamyonet, virajı alamayınca dükkanlara çarparak durabildi.

Kaza, D-100 karayolu Beşkavaklar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyreden Cihan A. yönetimindeki 14 AC 726 plakalı kamyonet, D-100 karayolundan ara sokağa girmek istedi. Ara sokağa gireceği esnada virajı alamayan kamyonet, beton bariyerleri yıkarak dükkanlara çarptı. Kazadan kamyonet sürücüsü yara almadan kurtulurken, bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçta çıkabilecek muhtemel bir yangına karşı gerekli önlemleri aldı. Kaza nedeniyle kamyonette ve dükkanlarda hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

D-100 Karayolu Bolu İtfaiye Trafik Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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