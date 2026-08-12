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Mudurnu'da Kamyon-Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı

Mudurnu'da Kamyon-Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı
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Bolu’nun Mudurnu ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada, biri çocuk 3 kişi yaralandı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada, biri çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, Mudurnu-Akyazı Karayolu'nun Taşkesti Ilıca köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavşaktan dönüş yapmak isteyen Y.B. yönetimindeki 71 DC 588 plakalı otomobil ile Akyazı yönüne giden L.A. yönetimindeki 14 ABF 587 plakalı kamyon çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü Y.B. ile araçta yolcu olarak bulunan, biri çocuk 2 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından 3 yaralı, ambulanslarla Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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