Bolu'da Işıklı Kavşakta Kafa Kafaya Çarpışma: Yaralı Yok

Bolu'da D-100 kara yolunun Gerede ilçesi geçişindeki ışıklı kavşakta meydana gelen kazada iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada büyük maddi hasar oluşurken, şans eseri yaralanan olmadı.

Bolu'da D-100 kara yolunun Gerede ilçesi geçişinde ışıklı kavşakta iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza, akşamüzeri D-100 kara yolunun Gerede ilçesi geçişindeki ışıklı kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen iki otomobil kavşakta kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda büyük çapta hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik, araçların yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü. Şans eseri kazada yaralanan olmadı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
