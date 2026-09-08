Bolu’da inşaatta başlayan kavga polis merkezi önünde devam etti

Bolu'da inşaatta başlayan ve D-100 kara yolundaki kavşakta devam eden iki grup arasındaki kavga, tarafların yakınlarının da gelmesiyle polis merkezi önünde yeniden çıktı. Polis ekipleri kavgaya müdahale ederek tarafları ayırdı.

Olay, Paşaköy Mahallesi'nde bulunan bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, inşaatta bulunan iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar kavga etti. Kavganın ardından gruplardan biri otomobille bölgeden ayrılarak D-100 kara yolu Hayrettin Tokadi Türbesi Kavşağı yönüne gitti. Diğer grup da araçlarıyla peşlerinden gitti. Kavşakta araçlarından inen taraflar yeniden kavga etti. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, tarafları alarak Bahçelievler Polis Merkezi'ne götürdü.

Yakınları polis merkezi önünde kavga etti

Olayı haber alan iki grubun yakınları da Bahçelievler Polis Merkezi önüne geldi. Burada karşı karşıya gelen taraflar arasında başlayan tartışma, kısa sürede tekme ve yumrukların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Polis ekipleri kavgaya müdahale ederek tarafları ayırdı. Kavgaya karışanlar, işlemleri için polis merkezine götürüldü. Olayın büyümesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, çevik kuvvet ekipleri de polis merkezi çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı