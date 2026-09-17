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Bolu’da hafriyat kamyonu şarampole devrildi: 1 yaralı

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Bolu’da hafriyat kamyonu şarampole devrildi: 1 yaralı
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Bolu’da, yağışta kayganlaşan yolda şarampole devrilen kamyon sürücüsü yaralandı.

Bolu'da, yağışta kayganlaşan yolda şarampole devrilen kamyon sürücüsü yaralandı.

Kaza, Bolu-Mudurnu kara yolu Tepe Karakolu mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali D. yönetimindeki 06 GB 4549 plakalı hafriyat kamyonu, yağmurlu havada sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü Ali D. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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