Bolu'da Hacet Bayramı'nda Jandarma Bilgilendirme Etkinliği Düzenledi

Bolu İl Jandarma Komutanlığı, Mudurnu ilçesindeki Hacet Bayramı etkinliğinde vatandaşlara çeşitli konularda bilgilendirme yaparak broşür ve hediyeler dağıttı.

Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mudurnu ilçesi Örencik Yaylası'nda düzenlenen Hacet Bayramı etkinliğinde vatandaşlara çeşitli konularda bilgilendirme yaparak broşür ve hediyeler dağıttı.

Bolu İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ile Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) ekipleri, Mudurnu'nun Örencik Yaylası'nda gerçekleştirilen Hacet Bayramı etkinliğine katıldı. Etkinlik kapsamında vatandaşlara, Kadın Destek Uygulaması (KADES), şiddete maruz kalındığında alınabilecek tedbir kararları, orman ve anız yangınlarının önlenmesi, çevre kirliliğinin doğaya etkileri ve hayvan sevgisi konularında bilgilendirme yapıldı.

Jandarma ekipleri tarafından hazırlanan broşürler vatandaşlara dağıtılırken, çeşitli hediyeler de takdim edildi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
