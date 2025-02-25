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Bolu'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonları: 15 Yabancı Uyruklu Yakalandı

Bolu'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonları: 15 Yabancı Uyruklu Yakalandı
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Bolu'da gerçekleştirilen göçmen kaçakçılığı operasyonlarında 15 yabancı uyruklu vatandaş yakalanarak sınır dışı edilmek üzere işlemlere başlandı.

Bolu'da son bir haftada gerçekleştirilen göçmen kaçakçılığı operasyonlarında, yakalanan 15 yabancı uyruklu vatandaş hakkında sınır edilmek üzere işlem başlatıldı.

Bolu Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 17-23 Şubat tarihleri arasında kent genelinde yürüttüğü 'Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti' yapan şahıslara yönelik mücadele çalışmalarına ilişkin verileri paylaştı. Buna göre, ekipler tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan 15 yabancı uyruklu vatandaş gözaltına alındı. 15 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. 15 vatandaş hakkında sınır edilmek üzere işlem başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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