Bolu'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonları: 15 Yabancı Uyruklu Yakalandı

Bolu'da son bir haftada gerçekleştirilen göçmen kaçakçılığı operasyonlarında, yakalanan 15 yabancı uyruklu vatandaş hakkında sınır edilmek üzere işlem başlatıldı.

Bolu Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 17-23 Şubat tarihleri arasında kent genelinde yürüttüğü 'Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti' yapan şahıslara yönelik mücadele çalışmalarına ilişkin verileri paylaştı. Buna göre, ekipler tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan 15 yabancı uyruklu vatandaş gözaltına alındı. 15 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. 15 vatandaş hakkında sınır edilmek üzere işlem başlatıldı. - BOLU