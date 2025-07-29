AVM tuvaletinde gizlice kadınların görüntülerini kaydetti

Bolu'da bulunan 14 Burda AVM'de skandal bir olay yaşandı. İddiaya göre; kadınlar tuvaletine giren 40 yaşındaki C.A. cep telefonuyla gizlice görüntü kaydederken fark edildi. Kadınların tepki göstermesi üzerine çevredekiler duruma müdahale etti.

VATANDAŞLAR DARBETTİ

Alışveriş merkezinde tepkiye sebep olan olay sonrası tuvaletten çıkarılan şahıs, vatandaşlar tarafından darp edildi. İhbar üzerine AVM'ye sevk edilen polis ekipleri, C.A.'yı gözaltına aldı.

HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI

Sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen şahıs hakkında işlem başlatılırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.