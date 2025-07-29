AVM tuvaletinde gizlice kadınların görüntülerini kaydetti

AVM tuvaletinde gizlice kadınların görüntülerini kaydetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'daki 14 Burda AVM'de kadınlar tuvaletine giren 40 yaşındaki sapık, gizlice görüntü almaya çalışırken vatandaşlar tarafından yakalanıp darbedildi. Sapık gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bolu'da bulunan 14 Burda AVM'de skandal bir olay yaşandı. İddiaya göre; kadınlar tuvaletine giren 40 yaşındaki C.A. cep telefonuyla gizlice görüntü kaydederken fark edildi. Kadınların tepki göstermesi üzerine çevredekiler duruma müdahale etti.

VATANDAŞLAR DARBETTİ

Alışveriş merkezinde tepkiye sebep olan olay sonrası tuvaletten çıkarılan şahıs, vatandaşlar tarafından darp edildi. İhbar üzerine AVM'ye sevk edilen polis ekipleri, C.A.'yı gözaltına aldı.

HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI

Sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen şahıs hakkında işlem başlatılırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Zincir markette yürekleri sızlatan görüntü

Zincir markette yürekleri sızlatan görüntü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Serveti saymakla bitmeyen Bülent Ersoy'un peşine düştüğü rakam şaşkınlık yarattı

Serveti saymakla bitmiyor, peşine düştüğü rakam şaşkınlık yarattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.