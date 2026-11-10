Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Bolu'da gece saldırıya uğrayan şahıs hastaneye kaldırıldı, polis şüphelileri arıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bolu'da gece saldırıya uğrayan şahıs hastaneye kaldırıldı, polis şüphelileri arıyor
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolu'nun Tabaklar Mahallesi'nde dün gece kimliği belirsiz kişilerce darbedilen şahıs, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis, olayın ardından kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Bolu'da kimliği belirsiz kişi veya kişilerce darp edilerek yaralanan şahıs, hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün gece saatlerinde Tabaklar Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ismi öğrenilemeyen bir şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle kimliği belirsiz kişi veya kişilerin saldırısına uğradı. Aldığı darbeler sonucu yere yığılan şahsı gören çevredeki vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. Şahıs, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
10 Kasım törenine damga vuran an! CHP'nin çelengi düştü, Yeni Partililer alkışladı

10 Kasım töreninde Yeni Partilileri mest eden görüntü

Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Konya’da acı olay! Oyun oynarken trafoya temas eden 1 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

1 yaşındaki çocuğun kahreden sonu! En sevdiği şeyi yaparken hem de
Ahmet Şık'ın eşi Yonca Şık 'casusluk' suçlamasıyla gözaltına alındı

Ahmet Şık'ın eşi "casusluk" suçlamasıyla gözaltına alındı
Trump devreye girdi! Nvidia CEO'sunun yasak aşkına FBI soruşturması

Yasak aşkın ucu Beyaz Saray'a uzandı! Faturası ağır olabilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Atatürk'le ilgili sözleri anma törenine damga vurdu

Erdoğan'ın Atatürk'le ilgili sözleri anma törenine damga vurdu

Bakırköy'de 4 yayaya çarpan kurye tutuklandı! 18 yaşındaki Ayşenur hayatını kaybetti

Yolun karşısına geçerken can verdi! Kurye sürücü tutuklandı
Zonguldak'ta kız arkadaşına takip isteği attığı iddiasıyla Celal Can'ı öldüren sanığa 15 yıl hapis! Adliyede arbede çıktı

Takip isteği yüzünden öldürmüştü! Karar sonrası adliye karıştı
İki büyükşehri bağlayan güzergahta kar yağışı başladı

İki büyükşehri bağlayan güzergahta kar yağışı başladı