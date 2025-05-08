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Bolu'da Gece Saatlerinde İki Grubun Kavgası Kameralara Yansıdı

Bolu'da Gece Saatlerinde İki Grubun Kavgası Kameralara Yansıdı
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Bolu'da gece saatlerinde iki grup arasında çıkan kavga, cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi. Olay, Sağlık Mahallesi'nde gerçekleşirken, kavgada yumruklar ve küfürler havada uçuştu.

Bolu'da gece saatlerinde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan kavga, vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Sağlık Mahallesi'nde Mehmet Zekai Konrapa Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece geç saatlerde karşı karşıya gelen iki grup arasında sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Yumrukların ve küfürlerin havada uçuştuğu anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, şahısların birbirlerine saldırdığı anlar yer aldı. Kendi aralarında kavga eden grup, bir süre sonra bölgeden uzaklaştı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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