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Bolu'da feci kaza: Otobüse çarpan otomobil kağıt gibi ezildi, 2 ölü 1 ağır yaralı

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Bolu'da feci kaza: Otobüse çarpan otomobil kağıt gibi ezildi, 2 ölü 1 ağır yaralı-Feci kaza'da 2 genç hayatını kaybetti, yakınlarının feryatları yürekleri dağladı
BOLU - Bolu'da D-100 kara yolunda yolcu otobüsüne arkadan çarpan otomobil kağıt gibi ezildi. Meydana gelen kazada bir kişi ağır yaralanırken 2 kişi kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. Kaza, D-100 kara yolunda Ankara istikametinde Gölyüzü Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı plakalı yolcu otobüsü Gölyüzü Kavşağı'nda yeşil ışığın yanmasıyla trafik ışıklarından Ankara istikametine doğru hareket etti. Bu esnada Ankara istikametinde seyreden kimin kullandığı tespit edilemeyen 34 EA 5725 plakalı otomobil, yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç kağıt gibi ezildi. Otomobilde bulunan Serdar Genişyürek (19), Mehmet Ali Yoz ve Ahmet Şahan ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen yaralıların yakınları, sinir krizleri geçirdi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Kaza nedeniyle bölgede trafik akışı bir süre alternatif yollardan sağlandı.Hastanede 2 yaralı hayatını kaybettiBolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ağır yaralı olarak sevk edilen Serdar Genişyürek ve İzzet Baysal Devlet Hastanesi'ne ağır yaralı olarak sevk edilen Mehmet Ali Yoz tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ahmet Şahan'ın ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ankara Bolu Acil Durum Trafik Kazaları Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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