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Bolu'da eylülde 162 bin 273 araç kontrol edildi, 8 bin 367 sürücüye ceza verildi

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Bolu'da eylülde 162 bin 273 araç kontrol edildi, 8 bin 367 sürücüye ceza verildi
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Bolu'da eylülde yürütülen trafik denetimlerinde 47 bin 678 uygulama yapıldı ve 162 bin 273 araç kontrol edildi. Trafik kurallarını ihlal ettiği, evraklarında eksiklik bulunduğu veya sürüş kurallarına uymadığı belirlenen 8 bin 367 sürücüye idari para cezası kesildi.

Bolu'da trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla ekipler tarafından eylül ayında gerçekleştirilen denetimlerde 162 bin 273 araç kontrol edilirken, kurallara uymadığı tespit edilen 8 bin 367 sürücüye idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ile İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik timleri, kent genelinde trafik denetimlerini sürdürdü. Ekipler tarafından 1-30 Eylül tarihleri arasında il merkezi ve bağlantı yollarında toplam 47 bin 678 trafik uygulaması gerçekleştirildi. Denetimlerde 162 bin 273 araç kontrol edildi. Yapılan kontrollerde trafik kurallarını ihlal ettiği, evraklarında eksiklik bulunduğu veya sürüş kurallarına uymadığı belirlenen 8 bin 367 sürücüye idari para cezası kesildi.

Yetkililer, trafik güvenliğinin sağlanması ve kazaların önlenmesi amacıyla denetimlerin kent genelinde devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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