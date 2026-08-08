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Bolu'da silah operasyonu: 1 tutuklama

Bolu'da silah operasyonu: 1 tutuklama
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Bolu’da evinde 3 tabanca, ruhsatsız av tüfeği ve çok sayıda fişek bulunan şüpheli tutuklandı.

Bolu'da evinde 3 tabanca, ruhsatsız av tüfeği ve çok sayıda fişek bulunan şüpheli tutuklandı.

Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar sonucu 5 Ağustos 2026 tarihinde bir şüphelinin ikametine operasyon düzenledi. Adli makamlardan alınan arama kararının ardından şüphelinin evi ve eklentilerinde yapılan aramada, kurusıkıdan bozma olduğu değerlendirilen 3 adet 9 milimetre tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 2 şarjör ele geçirildi. Aramalarda ayrıca 150 adet 9 milimetre fişek, 1 adet 9 milimetre kısa fişek, 69 kurusıkı fişek, 73 adet 7,65 milimetre fişek, 1 adet 7,62 milimetre fişek, 1 adet 45 milimetre fişek ile 1 cep telefonu bulundu. Ele geçirilen silah ve mühimmatlara jandarma ekiplerince el konulurken, şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Gerede L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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