Bolu'da hırsızlar, engelliler derneğinin masa ve sandalyesini çaldı

Bolu'da, Fiziksel Engelliler ve Gönüllüler Derneği'nin (BOFED) binasına girmeye çalışan kimliği belirsiz şüpheliler, kapıyı açamayınca derneğe ait masa ve sandalyeleri çaldı. Polis, engellilerin kullanımı için bulunan eşyaları çalan hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, gece saatlerinde İzzet Baysal Caddesi üzerinde bulunan Bolu Fiziksel Engelliler ve Gönüllüler Derneği binasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz kişiler dernek binasının kapısını zorlayarak içeri girmeye çalıştı. Kapıyı açmayı başaramayan şüpheliler, bir süre bina önünde vakit geçirdikten sonra derneğe ait masa ve sandalyeleri alarak olay yerinden uzaklaştı.

Hırsızlık gün ağrınca ortaya çıktı

Hırsızlık olayı, sabah saat 10.30 sıralarında derneği açmaya gelen görevliler tarafından fark edildi. Kapı kilidinin zorlandığını gören dernek çalışanı, yaptığı kontrolde içeriden herhangi bir şey çalınmadığını ancak bina önündeki masa ve sandalyelerin yerinde olmadığını gördü. Bazı eşyaların ise kırılarak zarar gördüğü tespit edildi. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, dernek binasında ve çevredeki güvenlik kameralarında inceleme yaparak, engelli derneğini hedef alan şüphelilerin kimliğini tespit etmek ve yakalamak için çalışma başlattı. - BOLU