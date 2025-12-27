Haberler

Bolu'da hırsızlar, engelliler derneğinin masa ve sandalyesini çaldı

Bolu'da hırsızlar, engelliler derneğinin masa ve sandalyesini çaldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolu'da Fiziksel Engelliler ve Gönüllüler Derneği'ne giren kimliği belirsiz şüpheliler, kapıyı açamayınca derneğe ait masa ve sandalyeleri çaldı. Polis, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Bolu'da, Fiziksel Engelliler ve Gönüllüler Derneği'nin (BOFED) binasına girmeye çalışan kimliği belirsiz şüpheliler, kapıyı açamayınca derneğe ait masa ve sandalyeleri çaldı. Polis, engellilerin kullanımı için bulunan eşyaları çalan hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, gece saatlerinde İzzet Baysal Caddesi üzerinde bulunan Bolu Fiziksel Engelliler ve Gönüllüler Derneği binasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz kişiler dernek binasının kapısını zorlayarak içeri girmeye çalıştı. Kapıyı açmayı başaramayan şüpheliler, bir süre bina önünde vakit geçirdikten sonra derneğe ait masa ve sandalyeleri alarak olay yerinden uzaklaştı.

Hırsızlık gün ağrınca ortaya çıktı

Hırsızlık olayı, sabah saat 10.30 sıralarında derneği açmaya gelen görevliler tarafından fark edildi. Kapı kilidinin zorlandığını gören dernek çalışanı, yaptığı kontrolde içeriden herhangi bir şey çalınmadığını ancak bina önündeki masa ve sandalyelerin yerinde olmadığını gördü. Bazı eşyaların ise kırılarak zarar gördüğü tespit edildi. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, dernek binasında ve çevredeki güvenlik kameralarında inceleme yaparak, engelli derneğini hedef alan şüphelilerin kimliğini tespit etmek ve yakalamak için çalışma başlattı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
81 ilde aynı anda düğmeye basıldı! İki reyon özellikle mercek altında

81 ilde aynı anda düğmeye basıldı! İki reyon özellikle mercek altında
30 bin dolarlık kabus! Kiev'e 500 atış yapıldı, her noktadan alevler yükseliyor

Ülkenin başkentine 500 atış yapıldı, her noktadan alevler yükseliyor
Kara kış resmen bastırdı! Şehir merkezleri beyaza büründü, onlarca köye ulaşım yok

Kent merkezleri beyaza büründü, onlarca köye ulaşım durdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dikkat çeken ziyaret! Özel Harekat Başkanı sınır ötesinde

Operasyon hazırlığı mı? Özel Harekat Başkanı sınır ötesinde
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Özgür Özel mi? Fotoğraf krizi sonrası ilk açıklama geldi

Kulisleri kaynatan hamle sonrası Özel'den adaylık sorusuna yanıt
Türkiye'nin ana arterinde kar kalınlığı 10 santime ulaştı

Türkiye'nin ana arteri şu an bu durumda! Ekipler alarma geçti
Binlerce öğrenciye af geliyor

Hayalleri yarım kalan binlerce öğrenciye müjde
Dikkat çeken ziyaret! Özel Harekat Başkanı sınır ötesinde

Operasyon hazırlığı mı? Özel Harekat Başkanı sınır ötesinde
Bankada hesabı olan milyonları etkileyecek! Para transferinde yeni dönem

Milyonları etkileyecek düzenleme! Para transferinde köklü değişiklik
Yıldız Tilbe'nin programa damga vuran dansı! Tatlıses kahkahalara boğuldu

Ünlü şarkıcının dansı, programa damga vurdu