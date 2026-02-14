Haberler

Bolu'da emlak ofisine silahlı saldırı: Lüks cip ve iş yeri kurşunların hedefi oldu

Güncelleme:
Bolu'da bir emlak ofisine düzenlenen silahlı saldırıda, iş yerinin camı ve park halindeki cip kurşunlandı. Olayda yaralanan olmadı, polis saldırganın peşine düştü.

Bolu'da kimliği belirsiz bir kişi tarafından emlak ofisine düzenlenen silahlı saldırıda, kurşunlar iş yeri ve park halindeki lüks cipe isabet etti. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, polis kaçan saldırganın peşine düştü.

Olay, öğle saatlerinde Salıbeyler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede bulunan bir emlak ofisinin önüne gelen kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli, belinden çıkardığı tabancayla iş yerine kurşun yağdırdı. Silah sesleri çevrede paniğe neden olurken, saldırgan olay yerinden hızla uzaklaştı.

Saldırganın silahından çıkan kurşunlar emlak ofisinin camına ve iş yerinin önünde park halinde bulunan lüks bir cipin camına isabet etti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, bölgede geniş çaplı inceleme yaptı. Polis, saldırıyı gerçekleştirip kayıplara karışan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa


