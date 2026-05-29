Bolu'da trafik ışıklarında bekleyen otomobile çarpan araçtaki 1 kişi yaralandı

Bolu'da D-100 kara yolunda trafik ışıklarında bekleyen otomobile arkadan gelen başka bir aracın çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, D-100 kara yolu Üniversite Kavşağı'nda trafik ışıklarında duran Bünyamin M. idaresindeki 34 EIC 577 plakalı otomobile, aynı yönde seyreden Fadime Ü. yönetimindeki 06 BE 7068 plakalı otomobil arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle, arkadan çarpan araçta yolcu olarak bulunan S.Ü. hafif şekilde yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı S.Ü., Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, kazanın yaşandığı bölgeden geçen bir vatandaş ise kavşaktaki kazaların sıklığına dikkati çekerek, "Öndeki durmuş, arkadan gelen vurmuş. Burada her hafta 3-4 kaza oluyor" ifadelerini kullandı.

Polis ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı. - BOLU

