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Bolu'da çıkan kavgada yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı

Bolu'da Kültür Mahallesi'nde çıkan kavgada F.T. adlı kişi darp edilerek yaralandı. Yaralı, İzzet Baysal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Kaçan saldırganların yakalanması için çalışmalar devam ediyor.