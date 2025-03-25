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Bolu'da Bulaşık Makinesi Yangın Çıkardı, Bir Kişi Dumandan Etkilendi

Bolu'da Bulaşık Makinesi Yangın Çıkardı, Bir Kişi Dumandan Etkilendi
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Bolu'da 5 katlı bir apartmanın 5.katındaki dairede bulaşık makinesinin neden olduğu yangında, evde bulunan bir kişi dumandan etkilendi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Bolu'da 5 katlı bir apartmanın 5.katında bulaşık makinesi kaynaklı çıkan yangında, apartman dairesinde maddi hasar meydana geldi. Evde bulunan bir kişi ise dumandan etkilendi.

Yangın, Borazanlar Mahallesi Hattat Emin Barın Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı bir apartmanın 5.katında Gökhan S.'ye ait dairede, bulaşık makinesinden kaynaklı yangın çıktı. Çıkan yangının alevleri tüm mutfağı sardı. Duman altında kalan evde bulunan Songül S., dumandan etkilendi. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Dumandan etkilenen Songül S.'ye, ambulansta oksijen tedavisi yapıldı. İtfaiye ekipleri tarafından bina içinden ve dışından alevlere müdahale edildi. Yangının kontrol altına alınmasının ardından apartman dairesindeki dumanların tahliye edilmesi için itfaiye ekipleri çalışma yaptı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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